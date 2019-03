"El Gobierno debe explicar sus objetivos porque contrabando en Gibraltar hay desde el Siglo XIX"

ANÁLISIS GEOPOLÍTICO DEL PERIODISTA PACO REYERO

El periodista Paco Reyero ha hecho un breve resumen del conflicto en Gibraltar que ocupa gran parte de la actualidad informativa: “Gibraltar es Broadway y todas las cámaras están allí. Hace 10 meses fue el último incidente con barcos de pesca y desde entonces no ha pasado absolutamente nada. Las promesas de Picardo no son de ahora, son de hace año y medio. A mí me gustaría que el Gobierno explicara sus objetivos con este proceso, porque en la Línea hay contrabando desde el Siglo XIX”.