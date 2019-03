Los funcionarios, hartos de sufrir recortes salariales desde 2011

HAN LUCHADO DURO EN BUSCA DE LA PAGA PERDIDA

Primero les quitaron un 5% del sueldo y después una paga extra, de la que sólo han recuperado hasta ahora el 25%. Llevan muchos años reivindicando todo lo que han perdido. "No estamos reduciendo los derechos de ellos", explicaba Cristóbal Montoro. Pero los funcionarios públicos no opinan igual ya que desde 2011 no han parado de sufrir recortes en su salario.