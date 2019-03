Encarnación, preferentista juzgada por protestar: "Es una vergüenza"

CALIFICA SU CASO DE "DESGRACIA"

'Más Vale Tarde' ha hablado con Encarnación, una preferentista que ha sido juzgada por protestar con una azada y un hierro. "Fui a sacar el dinero cuando murió mi marido y me dijero que estaba en preferentes", ha dicho. Entonces, decidió protestar y un Guardia Civil le quiso quitar su azada y su hierro, ella no se lo permitió y a los 15 días le llegó una carta certificada. Explica que no se metió con nadie y que lo que ha ocurrido "es una vergüenza".