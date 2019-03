Araújo, sobre prospecciones: "Si no quieren desastres que no abran la Caja de Pandora"

EL GOBIERNO DA LUZ VERDE A LAS PROSPECCIONES EN CANARIAS

El periodista y ambientalista Joaquín Araújo valora las prospecciones que el Gobierno ha autorizado en Canarias y recuerda: "El pueblo canario quiere una única cosa, no busquen ustedes el petróleo". Araújo dice que no hay que "abrir la Caja de Pandora. Cuando no se quiere que haya desastres no se abre la Caja de Pandora". Para el periodista el turismo y el petróleo son polos opuestos, no son compatibles, algo que a Canarias le afecta especialmente.