Los altos niveles de contaminación obligan a restringir el tráfico en París

El tráfico está restringido en la capital francesa, sólo podrán circular por la ciudad aquellos coches que corresponda la matrícula con el día correspondiente, en función de ser par o impar. Aquellos que circulen y no corresponda el día con la matrícula serán multados con una multa que oscila entre 22 y 75 euros, además su vehículo quedará inmovilizado.

Esta medida es bien recibida por la mayoría de los franceses. “En primer lugar es bueno para el medio ambiente y en segundo lugar hay menos tráfico”, expone una conductora parísina.

Los únicos que se libran de esta ley son los taxistas, autobuses y coches eléctricos. Ellos podrán circular libremente por la ciudad todos los días.

Y en Madrid todos los días, también se mira los niveles de contaminación. Porque igual que en París, hay un protocolo para momentos donde los niveles de contaminación se ven superados.

Existen tres tipos de niveles: Preaviso, Aviso y Alerta. Dependiendo de la cantidad de dióxido, gradualmente se irán implantando las medidas. La primera sería, limitar la velocidad a 70 Kilómetros por hora, en la M-30 y accesos a la ciudad.

La segunda, no se podrá aparcar en la zona centro y la última, regular el tráfico en función del día. Es decir, si es día par solo podrán circular coches con matrículas par. Estas medidas entraron en vigor el 1 de marzo, pero de momento, no se han activado, porque lo niveles de contaminación no se han superado.