La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha sido citado a declarar el 20 de mayo como imputado por presunto fraude fiscal y falsedad documental. En Más Vale Tarde analizan cómo ha sido el cambio de estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la hora de abordar este caso desde que aseguró que era Hacienda quien le debía a su pareja 600.000 euros, hasta negarse a responder porque, afirma, el asunto "está judicializado".

Elisa Beni apunta que "la situación ahora no va a ir a mejor, sino que va a ir a peor" y que, a juzgar por cómo ha ido evolucionando el discurso de Ayuso "la han engañado". "Ella está conviviendo con una persona que está acusada no solamente de delitos fiscales, sino de una falsedad documental de lo más burdo", prosigue la periodista, que señala que "si no se lo ha contado ha puesto en riesgo su carrera política" y que se trataría de "una traición de las mayores".

"El amor trastorna mucho", añade Ramoncín, que defiende que "cuando tú estás al lado de un desahogado que es capaz de ganar millones y millones cuando la gente se está muriendo vendiendo mascarillas debes saber al lado de quién estás". Por ello, considera que "Ayuso, lo mejor que podría hacer es la maleta y salir a su casa y que diga 'me han engañado', porque si no está diciendo que está bien todo lo que ha ocurrido".