Mensaje a Cervera: "En la rendija que está a la derecha se encuentra el sobre"

Vamos a recordar toda la secuencia de princpio a fin, para intentar descifrar todas esas "rarezas" que según la propia Cospedal, rodean a este asunto. 29 de noviembre. Santiago Cervera recibe un correo eléctronico que proviene de una cuenta de correo anónima. En él le piden que recoja "un sobre oscuro que contiene información importante sobre el caso de Caja Navarra".



Además le dan las indicaciones exactas para llegar: "frente al fortín de San Bartolomé... hay dos rendijas verticales prácticamente a ras de hierba, la que está a la derecha es más profunda.... en esa rendija se encuentra el sobre". Un día después Cervera contesta desde su cuenta de correo. En él tacha de inaceptable el sistema de recogida que le ofrecen: "no suelo hacer caso a envíos anónimos... no me puedo exponer a acudir". Cervera envía el correo pero, según su declaración, le es devuelto al tratarse de una dirección anónima.

Cinco días después entra en acción el otro protagonista de la historia: José Antonio Asiáin, presidente de Caja Navarra. A su correo llega un mail envíado desde un servidor alemán. Se trata de un chantaje: le piden que deposite 25.000 euros a cambio de no hacer públicos datos de la gestión de la caja. La fecha para entregarlo es el 7 de diciembre y el lugar la misma rendija que le habían indicado a Cervera, en Pamplona



Asiáin acude al cuartel de la Guardia Civil. Allí denuncia el chantaje y se pone en marcha la operación. La Guardia Civil de Pamplona, alertada, acude a ese punto de la muralla y esconde un sobre en la rendija que indicaba el chantajeador de Asiáin. El objetivo, capturar a la persona que acuda a recogerlo.

No tienen que esperar mucho. El domingo, 9 de diciembre por la mañana, Santiago Cervera pasea por la zona. Al acercarse al lugar ve un sobre; supuestamente, la información comprometida de Caja navarra. Cervera se percata de la presencia de una cámara de seguridad en los alrededores, así que decide desistir y regresar más tarde.



Cervera vuelve camuflado con un gorro y una bufanda. En ese momento la Guardia Civil, que esperaba para cazar al chantajista de Asiáin, le detiene. Tras dimitir y renunciar así a su condición de aforado, Cervera esperará juicio en Pamplona.