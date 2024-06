Cristina Pardo e Iñaki López han informado en Más Vale Tarde sobre el encuentro entre Ayuso y Milei en Madrid. La presentadora ha indicado cómo ambos dirigentes políticos se han "saludado, abrazado, se han dado un beso, y ella le ha frotado la espalda, tras lo que han hablado brevemente ante los madrileños que están en la Puerta del Sol".

Por su parte, Iñaki López ha explicado que, en primer lugar, habría "una serie de saludos frente a los fans, después, la firma el libro de firmas habitual; a continuación un breve discurso de Ayuso, la entrega de la medalla, discurso presidente argentino y, para acabar, una foto de familia".

En ese momento, el periodista Juan Fernández-Miranda ha señalado que "esto se puede titular como 'Polarización escenario 4', ya que primero fue Puente, luego el Gobierno, luego Milei y ahora Ayuso". "Puente metió la pata, después trató de exculparse y no ha vuelto a reincidir, mientras que Milei vive cabalgando a diario sobre los adjetivos y epítetos dedicados a Sánchez", ha respondido López, tras lo que Fernández-Miranda se ha preguntado si "no estaría el Gobierno buscando esto". "Y yo me pregunto qué imagen internacional estamos ofreciendo con esta movida de la medalla...", ha expresado entonces el presentador de Más Vale Tarde.