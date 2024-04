El actor Imanol Arias ha desatado la polémica en una entrevista con el medio 'Infobae' tras criticar la Agenda 2030, que obliga a todos los países a combatir la desigualdad y el cambio climático.

"Si me recomiendan ahora mismo que beba agua del grifo, no la bebo porque sé que me envenenan. Somos unos vasallos felices metidos en una tecnología que nos facilita las cosas y que trabajamos para ella porque lo más importante no es lo que nos facilita, sino lo que nos conoce y lo que nos transforma", ha comentado el actor en su entrevista para promocionar la obra 'Mejor no decirlo'.

Tras sus declaraciones, las redes se han llenado de críticas hacia el actor, quien ha asegurado que la Agenda 2030 "te asesina". Pero Arias no solo ha criticado a la Agenda 2030, también ha cargado contra los medios de comunicación y contra los avances tecnológicos.

"Ya no leo. No me interesan para nada las noticias. No leo periódicos, me entero de otra manera", ha comentado el actor. "Soy longevo, pero no voy a llegar a que me metan el chip aquí. La transhumanización la voy a ver venir y creo que me va a servir mucho más como artista que como persona, porque como persona no la voy a sufrir", ha continuado Arias durante la entrevista.

Además, el actor ha añadido que "vamos a ser la sociedad más sumisa y más infeliz de toda la historia de la humanidad".