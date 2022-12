Que en Madrid hay una huelga de barrenderos no es nada nuevo pero si usted no es de aquí, lo que quizás no tenga tan claro la diferencia de aspecto que presentan las diferentes zonas de la capital.

Un ejemplo: La calle Serrano, la milla de oro de Madrid, una de las zonas más caras de la capital y aquí las aceras presentan un aspecto casi impoluto.

Sin embargo, el distrito centro, la calle de Fuencarral, se encuentra llena de basura. Por eso los vecinos del centro están más que indignados.

El centro de Madrid esta misma mañana estaba plagado de basura. El popular barrio de La Latina aparece de esta guisa y sus vecinos tienen claro el porqué.

Arcadio Sánchez, de la Asociación de Vecinos Cavas y Costanillas, afirma que "se aplican distintas políticas por barrios, eso nos lo ha demostrado este Ayuntamiento desde hace mucho tiempo y es absolutamente insalubre, estamos indignados".

Pero la calle Serrano está bastante más limpia. Así piensan quienes nos hemos encontrado: "está bastante limpia respecto a otras zonas", "este gobierno pertenece a una clase que mayoritariamente vive aquí y por eso les interesa más mantener esta parte bonita".

El representante de CGT Limpieza Viaria, Manuel Soto, afirma que "quien pone y quita los servicios mínimos es el Ayuntamiento de Madrid, cómo Ana Botella vive en esa zona seguramente lo que quiere es que la milla de oro este más limpia y que sus votantes tengan sus calles bien limpitas".