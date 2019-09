Manu Marlasca ha hablado con Pedro Herranz, inspector jefe del Grupo de Desaparecidos UCDEV, desde el puesto de mando de Cercedilla. Herranz ha indicado que este lunes han participado en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa "alrededor de unos 300 profesionales, 100 voluntarios y otros tantos se han quedado fuera porque no había sitio para todos y no se recomienda que en la zona haya más personas".

"Desde hace un tiempo hemos conseguido que todas las desapariciones sean consideradas de alto riesgo, no hacemos dedicación especial entre unas personas y otras. Todas las personas son para nosotros de alto riesgo desde el momento en el que desaparecen y no tenemos conocimiento de su paradero", ha explicado.

En el casa de Blanca Fernández Ochoa, el inspector jefe del Grupo de Desaparecidos UCDEV, ha indicado que creen por las investigaciones que han hecho sobre su vida y su entorno que "se trata de una desaparición voluntaria, lo que no significa que se haya marchado por su propia cuenta. Lo aclaro: puede haber salido a dar un paso por la montaña, haberse mareado y tener un accidente o que ella por voluntad propia decida quitarse de en medio y que no quiera que su familia se entere de dónde está. Eso no quiere decir que esté muerta, sino ilocalizable".