El Gran Wyoming ha asegurado en Más Vale Tarde que en España "jamás ha habido unión", lo que "nos distingue del resto de países de Europa".

"No vamos a ver ningún capítulo de unión y lo que me parece terrible es que se dediquen a hacer campaña electoral para recaudar votos con estos mítines que se dan. Me parece impresentable y una política zafia", ha apuntado El Gran Wyoming en referencia a la posibilidad de que no se prorrogue el estado de alarma la próxima semana.

"El otro día la imagen de Pablo Casado pasando revista a las tropas sanitarias es patético. O la foto de váter, ¿qué pasa que se lleva un fotógrafo al váter? Me parece impresentable y miserable que cuando todavía está la gente muriendo estén haciendo campaña electoral", ha explicado el presentador de El Intermedio.

Respecto al polémico cierre de Ifema, en el que se pudo ver diversas aglomeraciones, El Gran Wyoming ha asegurado que "el número de camas de Ifema es inferior al número de camas que cerró la Sanidad de Madrid", por lo que "si no hubieran recortado no hubiera hecho falta lo de Ifema".

"Un estudio saca una relación directa entre cómo ha afectado la pandemia y los recortes que ha habido en Sanidad", ha añadido el presentador y humorista.

De esta crisis, ha explicado Wyoming, "sacaremos conclusiones buenas aquel que crea en eso, aquel que crea que el que se muera de hambre que le den, seguirá pensando en eso".

Los que no, ha dicho el presentador, "sacarán que han dado un golpe de Estado los marxistas bolivarianos y que nos tienen encerrados en casa porque simplemente les gusta la represión". Y es que, según el criterio del presentador, sin la desescalada ni el estado de alarma, "estaríamos con los hospitales colapsados y muriendo gente que no debería".

"El problema no es tanto la pandemia, sino colapsar los hospitales. La pandemia se ganará, si alguien no descubre antes la vacuna, cuando una mayoría de los españoles hayan pasado el virus. Pero a la vez que con el tiempo se va avanzando en las medidas terapéuticas tengan una asistencia terapéutica adecada", ha explicado.

Sobre la batalla de la culpa que se podrá suceder a la crisis sanitaria, El Gran Wyoming ha apostado porque "los que son aférrimos votantes del PP y sucesores de Casado y Vox tienen claro que esto ha sido algo que ha orquestado Pablo Iglesias y el Gobierno para matar a la gente".

"Le agradezco al Gobierno que no haya hecho campaña de esto", ha añadido Wyoming, que ha recordado que "además de lo del Ifema, en la primera conferencia de presidentes de comunidad, Ayuso llegó tarde porque se estaba haciendo fotos con un avión. En la primera reunión que convocó Sánchez a Casado éste se disculpó diciendo que tenía problemas de agenda durante el confinamiento. Estamos hablando de gente que no ha podido despedirse de sus padres y Casado tiene problemas de agenda; ¿si no estaba en el Congreso dónde coño estaba?, haciéndose fotos", ha recriminado el presentador.