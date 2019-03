Sandra: "No había enfermería en Madrid Arena"

Según Sandra, "la seguridad fue pésima. Vi unos carteles que ponían 'enfermería' y no existía". Casualmente, la madre de Sonia, antropóloga de profesión, tiene un máster en gestión de seguridad de grandes eventos, desde su experiencia, asegura que "ves que todo lo que me han enseñado allí no se cumplió. Cualquier recinto privado tiene que tener un plan de evacuación el cual no existió esa noche".

El informe del que hace gala la alcaldesa de Madrid, asegura que la empresa de seguridad 'Control 34' era la encargada del control de acceso y del aforo. Sin embargo, según dicen, ellos no se ocupaban de esta misión. Lo que está claro es que no cumplieron con su trabajo, un recinto sin indicaciones, con las puertas cerradas, los de seguridad sin saber reaccionar, el botellón de fuera... Un conjunto de negligencias que hicieron que se sucediese la tragedia.