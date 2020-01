Jesús Cintora ha asegurado que "era previsto" cómo se ha desarrollado la investidura de Sánchez. Según el periodista la investidura "parte de entrada con la primera victoria, que son los modales y la educación": "Llevamos unas sesiones en el Congreso en las que hemos visto por parte de los partidos de la derecha unas formas que no son las que merece España".

"España tiene gente de izquierdas, de derechas, de extrema derecha, independentistas... pero, por lo general, en la calle no se ven los malos modos y la mala educación que hemos visto en el Congreso", ha asegurado Cintora. "Al menos en formas ya han ganado la primera partida", ha sentenciado.

El periodista ha asegurado que "el Gobierno progresista aborda una situación que no va a ser fácil" y que, a pesar de que merecen su celebración, debe ser "una celebración desde la responsabilidad".

"En la derecha hay una competición: Vox se ha comido a Ciudadanos y Pablo Casado sabe que los tiene muy cerca y eso hace que endurezca el discurso", ha espetado.

Para el periodista "a partir de ahora hay un Gobierno que parte de un momento importante: 2014 es un año fundamental en el que use intenta abrir paso a un deseo de gente nueva frente a la desigualdad económica".

Sobre el papel de ERC en la investidura, el periodista ha asegurado que la formación liderada por Rufián "tiene un nexo importante que es el de la izquierda". "Ellos saben que en este país hay mucha gente que cobra sueldos de miseria. A mí no me gusta cuando se dice por parte de ERC que la única violencia que ha habido era la del 1 de octubre. Eso no es cierto: también vimos violencia tras la sentencia del procés, pero es cierto que para abordar una situación compleja en España hay que dialogar".