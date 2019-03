"Es insano para una democracia cerrar en falso una investigación como el caso Bárcenas"

GONZALO BOYÉ | ABOGADO DE LA ACUSACIÓN EN EL CASO

Gonzalo Boyé es abogado de la acusación particular en el caso Bárcenas y ha valorado la posibilidad de que Bárcenas desbarate el 'caso Bárcenas'. "Cuando escribió ese escrito el fiscal tuvo un mal día", asegura el letrado. "El caso Bárcenas no puede quedar en nada porque se han cometido delitos, en segundo lugar porque es insano para una democracia hacer una salida en falso de una investigación tan importante y en tercer lugar, no se entendería la postura de Fiscalía".