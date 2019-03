Gómez-Limón: "Denuncio la ausencia total de democracia y de libertad en el Partido Popular"

Teresa Gómez-Limón, diputada en la Asamblea de Madrid, ha dejado el Partido Popular debido a la falta de democracia existente en la formación. Para exponer todas las razones que le han llevado a esta decisión, ha hablado en 'Más Vale Tarde'.

"No me siento cómoda formando parte del Partido Popular"

Según ha denunciado Gómez-Limón, "se ha producido una acumulación de cosas que se pueden resumir en ausencia total de democracia y de libertad, les puedo asegurar que no me he vuelto loca, el accidente no me afectó a las neuronas". En este sentido, ha añadido que "no me siento cómoda formando parte de un grupo que no tiene que ver con mis valores".

La diputada ha recordado que "como diputada del Partido Popular" pidió transparencia a Mariano Rajoy sobre el cobro de sobresueldos en las filas de la formación y le llamaron "desleal" en el PP de Madrid.

Acerca del funcionamiento interno, Gómez-Limon lamenta que se base en el sistema de "recibir indicaciones y después cumplirlas". Además, ha declarado que "si eres mínimamente crítico te marginan, lo que en una empresa se considera mobing".

Gómez-Limón se defiende frente a las críticas recibidas: "Los únicos pecados cometidos son pedir transparencia al presidente del partido, pedir la dimisión de los presidentes de Adif y Renfe por el accidente de tren de Santiago y también pedir que se lleve a cabo una comisión de investigación acerca de lo ocurrido".