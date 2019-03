García Negre: "Legaz prometió a Botella que no vería a Nicolás, pero quedaban a escondidas"

ENTREVISTA AL PERIODISTA DE 'EL MUNDO'

El periodista de 'El Mundo' Javier García Negre, devela los detalles de las últimas publicaciones sobre Francisco Nicolás, que confirman una relación directa y fluída con Jaime García-Legaz. El periodista asegura que el político no puede desmentir los mensajes porque "son totalmente válidos". Además, Javier recuerda que Legaz le ha mentido en reiteradas ocasiones diciéndole que no conocía de nada a Francisco Nicolás. Para el periodista, la actuación de Legaz es una vergüenza porque "si hay algo que no tiene que hacer un político es mentir, y si miente, tiene que pedir perdón".