La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que la situación del coronavirus en la ciudad condal "no es alarmante", aunque sí preocupante. "La semana anterior contamos los casos de manera semanal y observamos que la semana anterior casi se triplicaron los casos de contagios", ha explicado.

Sin embargo, la alcaldesa ha querido hacer un llamamiento a la calma. "Nuestra agencia de salud pública está haciendo seguimiento de estos casos y son pequeños brotes, pero es crucial su seguimiento para reducirlos y contenerlos", ha explicado.

En este marco, existe un dispositivo de rastreadores que puso en marcha la Generalitat, si bien la alcaldesa afirma que es "insuficiente". "Están previstos 120 rastreadores para toda Cataluña que en realidad son tres turnos de 40, por la mañana, por la tarde y durante el fin de semana", ha afirmado la alcaldesa, que ha asegurado que con el aumento de contagios los cálculos de la agencia de salud pública estiman que es "totalmente insuficiente".

"Ahora es un momento clave para reforzarlo para impedir que esto siga creciendo, y es lo que estamos pidiendo a la Generalitat", ha añadido. Por este motivo, ha explicado, han pedido una comisión mixta entre Ayuntamiento y Generalitat.

Por el momento, constan 25 pequeños brotes en la ciudad de Barcelona. "Por cada nuevos 300 casos activos se necesitarían 100 rastreadores nuevos para hacer frente a esos casos", ha explicado Colau, que ha afirmado que si "cada semana hay 150 casos nuevos, necesitaríamos 50 rastreadores solo para Barcelona". "Esta semana, ya, hay que ampliar el equipo de rastreadores", ha reivindicado.

La alcaldesa ha asegurado que "no perder el seguimiento de los casos es clave", algo que ha ocurrido en L'Hospitalet, aunque no en Barcelona. Además, ha explicado, han trabajado otra medida: "Algunos contactos no pueden hacer el confinamiento, por lo que hemos reforzado un dispositivo que creamos en marzo llamado 'oficina de cuarentenas' para dar apoyo a la gente que tiene problemas para confinarse".

Otro de los asuntos que se profundizarán mañana en la reunión con la Generalitat, es que la mayoría de los casos se están produciendo en actividades sociales privadas, en la que "la gente no mantiene distancias": "En las comidas de familiares amplias, de varios núcleos, es donde se están produciendo los contagios".