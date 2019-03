Bernardos: "En términos contables casi no se ha reducido el déficit de España"

El profesor de Economía Gonzalo Bernardos ha analizado los úlitmos datos económicos. Según ha criticado, "es una vergüenza que en la Zona Euro tengamos un tipo de interés del 0,25%, que no se penalicen los depostitos de los bancos en el Banco Central Europeo y que el tipo de cambio haya llegado a estar por 1,30 dólares euro. Esto merma nuestra competitividad. Es muy fácil de acabar, pero Alemania no quiere y si no quiere vamos a volver a tener otra crisis".



Sobre las palabras de Montoro acerca de dato del déficit, que considera positivo siendo un 6,62% frente a un 6,5%, Bernardos ha expresado que "en términos contables casi no se ha reducido el déficit de España". En sus propias palabras, "Montoro es un pillo, sabe que Eurostat va a decir que los gastos en I+D+i no son gastos sino inversión, aumenta el divisor y disminuye el ratio de déficit público".



En este sentido, Bernardos sostiene que "en el último tercer trimestre hubo un gran ajuste del gasto del sector público, especialmente del empleo, pero esto no es un éxito".