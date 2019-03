Ángel Sanchís: "El caso me resbala"

Ángel Sanchís ha atendido a laSexta en exclusiva en una entrevista realizada por vía telefónica mientras se encontraba fuer ade España. el extesorero del Partido Popular concedió esta entrevista cuando el mismo aseguraba que se encontraba "embarcado". De hecho algunos medios le sitúan en el Oceáno Índico. Desde allí, negaba haber sido mentor de Bárcenas. En este sentido asegura que "no reniego de mis amigos, pero no me hago solidario de lo que hacen mis amigos".

El extesorero ha asegurado que no se arrepiente de haber realizado negocios con Bárcenas ni de recibir dinero de cuentas en Suiza, pero sí parece haber algo que lamenta. "De lo único que me arrepiento es de haber colaborado en política" ha añadido. En este sentido, ha explicado que está cansado de la política y ha manifestado su intención de "pasar página, no quiero saber nada más de política".

Con respecto a su imputación ha querido aclarar que él tan sólo recibió un crédito por valor de tres millones de euros que salió de las cuentas de Luis Bárcenas y asegura que todo es perfectamente legal y "está perfectamente documentado". Además, ha reconocido que el motivo por le que acudió a Suiza es "para saber si, efectivamente, se había hecho o se estaba haciendo, nada más". Por ello, ha explicado que las órdenes de transferencia "las dio el Sr. Bárcenas, dueño de la cuenta".

Por último, ha manifestado su opinión con respecto a la imputación y ha asegurado que "no tengo nada que temer ni que decir".