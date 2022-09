Cayetano Martínez de Irujo ha criticado con dureza las lágrimas de Meghan Markle en el funeral de la reina Isabel II. A juicio del duque de Arjona es "lamentable" y de gran "hipocresía" que la duquesa de Sussex rompa a llorar tras sus polémicas palabras sobre algunos miembros de la familia real británica.

"Si tú no estás de acuerdo con lo que tienes te vas, pero con todas las consecuencias. Con lo que no te vas es criticando todo de la forma en la que lo has hecho... la entrevista fue lamentable y con unos fallos éticos y morales", ha aseverado el duque, que ha asegurado que Markle "vive de ser parte de la familia real y está lucrándose de eso para estar lucrándose y llevar una vida de su estatus en donde vive". Puedes escuchar su alegato en el vídeo principal de esta noticia.