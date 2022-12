DIJO QUE VOLVERÍA A LA PELUQUERÍA PARA PAGAR

Nada se sabe desde el 1 de agosto de Antonio Martínez, un hombre de 36 años de Almansa en Albacete. Desde ese día su teléfono no da señal, no ha vuelto a abrir su negocio, incluso dejo en su casa a su perro. Después de un mes, la familia tiene claro que no se ha marchado por voluntad propia.