Cué: "Todos menos Cospedal saben que el caso Bárcenas es desastroso para el PP"

Cospedal ha perdido su demanda a Bárcenas contra el derecho a su honor pero, según cuenta el periodista Carlos E. Cué, la secretaria general del Partido Popular no considera que su imagen se está viendo afectada por el caso. De hecho, es la única que lo piensa. "Están relativamente satisfechos porque dicen que la sentencia reconoce que Bárcenas no tiene credibilidad y no ha conseguido demostrar que dio dinero a Cospedal", explica el periodista.

