En una reveladora entrevista en Espejo Público, la Baronesa Thyssen ha desvelado que recientemente ha hablado con Julio Iglesias por teléfono y ha contado qué le dijo: "Tú y yo teníamos que habernos casado".

En este sentido, Carmen Cervera ha añadido que el artista "es el mejor": "Siempre te hace sentir mujer".

No obstante, ha apuntado que, si hubiera estado a su lado sentimentalmente hubiera sufrido: "Tienes que asumir ciertas cosas, que un hombre de estos tú no lo puedes tener acaparado en tu casa".

Tras sus palabras, Cristina Pardo se ha mostrado totalmente sorprendida: "Espera que me estoy recuperando. ¿Que Julio Iglesias te hace sentir mujer? Ahora me lo explicáis y también eso de que no es la típica persona que puedes tener encerrada en cuatro paredes, ¿qué es eso?".

"Nunca me ha pasado eso de hablar con alguien y que de pronto me haga sentir mujer porque yo ya me siento mujer", ha zanjado la presentadora.