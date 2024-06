En el evento celebrado en la Real Casa de Correos, Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, firmó el libro de honor junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambos sonrieron para los fotógrafos, se miraron brevemente y se dieron la mano, pero el momento fue calificado por todos los presentes en el plató de televisión de 'Más Vale Tarde' como un gesto "muy frío".

Cristina Pardo, la presentadora de 'Más Vale Tarde', comentó: "Es un gesto para los fotógrafos". Sin embargo, no dejó de señalar la falta de calidez en el encuentro, destacando que "las veces que he visto reuniones de mandatarios, he visto más calor". Pardo se mostró especialmente crítica, calificando el momento como "qué horror de verdad".

El presentador de 'Más Vale Tarde', Iñaki López, también aportó su perspectiva, observando que "la presidenta no ha mirado en ningún momento en la dirección de Milei, no cruzan la mirada, no hay ninguna cercanía. Me atrevería a decir que hay mucha frialdad entre los mandatarios". Esta apreciación fue compartida por los presentes.

El periodista, Luis Sanabria, recordó una visita previa de Pedro Sánchez al mismo edificio, señalando que "había más comunicación gestual entre Sánchez y Ayuso que aquí con Milei". Este contraste subrayó aún más la frialdad del encuentro actual.

Iñaki concluyó sus comentarios con una observación sobre Ayuso: "Está deseando que acabe, no hay más que verlo. Está buscando todo el tiempo el paso siguiente".