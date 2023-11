Un hombre ha sido detenido por embestir su coche contra el cajero automático de una sucursal bancaria alegando que quería sacar dinero. Los hechos, que transcurrieron a plena luz del día, fueron grabados por varios transeúntes que atendían atónitos al suceso.

"El delito de daños no se lo va a quitar nadie", apunta Beatriz de Vicente en el vídeo sobre estas líneas, donde también añade que, respecto a la acusación de un delito de robo con fuerza, "que diga 'yo tengo cuenta, lo que pasa que no me ha dado dinero el cajero' es una línea de defensa".

"Yo he ido varios días a una entidad que hay al lado de mi casa y siempre está como 'en estos momentos no le podemos atender', te quedas allí de pie 5 o 10 minutos y cuando ya ves que eso no cambia, te vas a otro o te han hecho una faena muy grande", explica Cristina Pardo, que asegura con ironía que "voy a seguir de cerca este caso". Iñaki López, por su parte, bromea sobre el detenido que, apunta, "va a tener que sacar el doble de cantidad solo por el chapista".