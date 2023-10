Luis Calero se ha desplazado a la provincia de Valencia para conocer el pueblo de Bocairent, situado en la Sierra de Mariola. Desde allí se ha traído al plató de Más Vale Tarde un plato tradicional, la pericana, con la que ha deleitado a Iñaki López y Cristina Pardo.

Pero también ha traído consigo un segundo regalo para los presentadores, otro artículo típico de Bocairent: una manta de lana merino para cada uno. Una prenda que Iñaki López no ha dudado en enfundarse de inmediato, a modo de capa, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas.

"Me pongo así, como Ramón García, a hacer el resto del programa", ha bromeado el presentador, que no se ha desprendido de su improvisada 'capa' para volver a la mesa. Puedes ver el divertido momento en el vídeo, en el que Cristina Pardo recuerda no obstante que no es, ni mucho menos, la 'prenda' más curiosa que se ha puesto el presentador en directo.