Cinco robos en pocos días en Valdoviño: agreden al dueño de un bar y le roban 400 euros y su coche

Manel Sanmartín, del restaurante A Torre do Lago, Fernando Rico, del Bar Marino y el dueño del Bar Kimi relatan para Más Vale Tarde los robos que han sufrido sus establecimientos en Valdoviño, A Coruña.

Valdoviño, en A Coruña, atraviesa una oleada de robos que ha puesto en alerta a los hosteleros de la localidad. En pocos días, cinco restaurantes y establecimientos han sufrido robos.

Una de las víctimas es Manel Sanmartín, del restaurante A Torre do Lago. El hostelero explica que "la alarma no saltó hasta que entró en la cocina y fue cuando se fue". El ladrón habría forzado la puerta del establecimiento y se habría llevado más de 1.000 euros.

También Fernando Rico, dueño del Bar Marino, sufrió un robo. En este caso, el individuo habría saltado el muro del establecimiento y se habría llevado dinero de lotería.

El pasado domingo, la situación fue todavía más grave en el Bar Kimi. Un hombre entró en el establecimiento, agredió al dueño y se llevó unos 400 euros. Además, robó el coche de la víctima. "Me golpeó con la parte de atrás del arma que llevaba y me hizo una pequeña brecha en la frente", relata el propietario.

La Guardia Civil investiga ahora si todos estos robos están relacionados y si detrás de los diferentes asaltos se encuentra la misma persona.

El caso también se ha abordado en el plató de Más Vale Tarde, donde los colaboradores han analizado las imágenes y las circunstancias de los diferentes robos. "Yo creo que es la misma persona", sostiene Beatriz de Vicente, mientras que Leo Álvarez considera que, si se trata del mismo individuo, habría cometido "un error" que podría ayudar a la investigación. "El 4 de octubre roba un coche y ese coche ha aparecido en Ferrol con el motor encendido, se habrá dejado pistas", apunta Álvarez sobre este movimiento.

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