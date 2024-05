Más Vale Tarde conecta con Antonio Barrul para analizar la pelea que protagonizó en un cine de León durante la proyección de una película infantil en la que se enfrentó a un hombre que protagonizaba un caso de violencia de género contra su mujer.

La abogada Beatriz de Vicente ha comentado su visión sobre el suceso antes de que el boxeador conectase con el programa. "Comprendo que hay quien dirá 'tolerancia cero', pero lo que hemos visto es una agresión", explica. Tras este punto de vista, Cristina Pardo e Iñaki López entrevistan al púgil leonés. "Intenté mediar hasta que pude, porque pega a una niña, pega a una mujer, me amenaza, me insulta, mi mujer llorando, mis niños llorando...", explica Antonio Barrul, que no justifica en ningún momento la violencia.

Iñaki López apunta, viendo las imágenes, que parece que no pretende hacerle demasiado daño, ya que, en ningún momento le da en la cara y la mayoría de golpes son en la espalda. Beatriz de Vicente replica al presentador y le responde que "le pone fino". "No sé si serás madre o padre de familia, que golpeen a tu hijo, no sé si tú le darías las gracias ese hombre", se defiende Barrul, a lo que la abogada expone que comprende lo que dice, pero le comenta que "el problema es que no te puedes tomar la justicia por tu mano, y lo sabes".