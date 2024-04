La política española se tambalea después de que el presidente del Gobierno se haya dirigido a la ciudadanía para comunicarle que cancela su agenda política hasta el próximo lunes. El periodista y director de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, ha valorado que la noticia es absolutamente "inédita e insólita", además de considerar cierto quebrantamiento en la resistencia de la que siempre ha hecho gala el todavía presidente del Gobierno: "Quiebra absolutamente el 'Manual de resistencia'".

Al ser preguntado sobre la valoración que ha hecho la oposición sobre esta decisión de Sánchez de la que dicen es una estrategia electoral, Ferreras admite que "esto nadie lo sabe". De hecho, el periodista ha enfatizado en que "no sabemos si va a resistir o no resistir" a la vez que ha aclarado que "lo único que sabemos es que va a debatir".

Lo hará durante "cuatro días" en los que Ferreras vaticina que "este asunto político va a monopolizar España" después de esta mañana se haya visto a un Pedro Sánchez "realmente tocado".

Sobre la posibilidad de un nuevo proceso electoral a nivel nacional, Ferreras asegura que la opción "no es descartable, sino que puede ser la hipótesis principal". Aunque eso sí, aclara que "todavía no sabemos exactamente lo que está pasando" y a pesar de ello ha recordado lo sucedido hace poco con el que era presidente de Portugal Antonio Costa: "Se está planteando si hacer un Antonio Costa o no" después de que dimitiera por casos de corrupción en miembros de su gabinete más cercano.

Todo ello y más esta noche, a partir de las 22:30 horas, en un especial de 'El Objetivo' que analizará toda la última hora tras la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía en la que ha dejado la puerta abierta a abandonar el Gobierno tras la denuncia contra su esposa.