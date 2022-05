Pedro Campos es presidente del Club Náutico de Sanxenxo y también amigo íntimo de Juan Carlos I, cuya llegada a la localidad gallega es inminente. "Le esperamos como pronto mañana por la noche y como tarde pasado mañana por la mañana", detalla en conversación con Más Vale Tarde.

"Nos ha dicho que se queda todo el fin de semana", precisa Campos, que detalla que, dependiendo de cuánto dure la regata el domingo "se iría el domingo por la noche o el lunes por la mañana".

Preguntado acerca de si el estado de salud del ex jefe del Estado le permitirá participar en la regata, su amigo admite que el monarca, de 84 años, lleva "mucho tiempo sin navegar y tendrá que adaptarse". "Por lo que nos cuenta él mismo y su entorno, físicamente está muy bien", apunta Campos, que subraya no obstante que "a su edad tiene un mérito enorme el estar compitiendo y no digamos ganando". "Es una decisión que veremos en los próximos días en función de como se encuentre", resume.

En cuanto a cómo está viviendo Juan Carlos I el revuelo en torno a su regreso a España después de casi dos años, afirma que "él está encantado de volver" y de "volver a navegar" y "reunirse con la tripulación y con tantos amigos que tiene en el mundo de la vela". Puedes ver la entrevista completa en el vídeo.