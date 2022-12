Puede que no lo sepan pero en España la mitad de la gestión del agua está en manos privadas. En concreto, entre el 49 y el 53%. Hay 33 capitales de provincia con el agua privatizada, al igual que miles de pequeños municipios, sobre todo los que poseen poblaciones menores a 50.000 habitantes.

En Valencia el agua es privada desde hace cuatro años pero hay gente que no lo sabía. "De momento es pública, pero ya veremos porque quieren privatizarla en todos lados", dice una ciudadana. Otros tienen dudas pero, por el precio que pagan, se hacen una ligera idea: "Yo creo que privado porque nos cobran el gusto y la gana".

En lo que todos coinciden es en que han llegado a un punto en el que pagan cada mes elevadísimos recibos. Las quejas son mayoría: "Es muy caro, muy caro... son unos ladrones". "Aquí lo que resulta es que suben todo y bajar no bajan nada", dice otro.

Notan el incremento en la factura, pero no en la calidad: "Encima no está suficientemente depurada o preparada". España se ha convertido en el tercer consumidor europeo de agua embotellada porque, en las dos últimas décadas, se ha duplicado su venta. "Al final me compro el agua yo porque no puedes beber del grifo"-

En Huelva hace tres años el Ayuntamiento decidió privatizar, en parte, la gestión del agua. Una empresa privada se hizo con el 49%, mientras que la mayoría de la gestión, el 51%, seguía siendo pública. Y así en numerosas ciudades y municipios españoles. Y por si fuera poco, la previsión de las propias empresas es que sigan las privatizaciones hasta conseguir el 70% del mercado.