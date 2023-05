Este miércoles hemos conocido el caso de un menor que ha sido hospitalizado en Cartagena por asfixia tras participar en un reto viral de TikTok. El menor, de 13 años, se desmayó y se golpeó la cabeza mientras jugaba con otro alumno a un reto que consiste en dejar que te estrangulen.

En Más Vale Tarde, Javier Urra, psicólogo y ex Defensor del Menor de Madrid, se pregunta "qué adultos tenemos", recordando que la aplicación ya fue vetada en Italia después de un duro caso. "No pidamos a los adolescentes de 13 años una responsabilidad que no tienen", defiende.

"Lo que sí necesita un adolescente es el aplauso de los demás, y por el aplauso de los demás hace lo que sea. Lo que no le hemos de dar es un arma que no sabe evaluar", explica, pidiendo responsabilidad al Estado.