Boris Izaguirre y María Lamela estuvieron en la entrega de medallas de oro de las Artes Escénicas, un evento al que también acudió Yolanda Díaz. "¿Podemos hacerle unas preguntas para laSexta?", se lanzó la reportera a la ministra de Trabajo, que no dudó en esquivarla para abrazar y dar dos besos a Boris Izaguirre: "Mi hija es forofa", le confesó; y con María Lamela se justificó asegurándole que no podía porque no la dejaban.

Una actitud con la que Ramoncín se muestra muy crítico en el plató de Más Vale Sábado: "Me he quedado un poco descolocado con el tema de la ministra. La tengo mucho respeto, me parece una ministra extraordinaria, pero no puedo comprender cómo alguien tiene una actitud de tan poca educación de dejar a un lado, sin saludar, a una reportera e ir a saludar a Boris".

"Es algo de educación: Primero te paras, saludas y luego le das un eso a Boris", se muestra muy crítico. Tanto que califica la escena de "muy decepcionante".