C. Tangana saca su lado más personal con Jordi Évole y le habla de su familia. "Mi madre tiene 14 hermanos, con ella son 15. Era una familia religiosa, mientras que mi padre ha sido muy nacionalista gallego, y siempre se ha sentido un extranjero en Madrid", expresa el artista, quien señala que su madre "podría ser una España" y su padre otra.

"Cuenta la leyenda que mi padre hizo quitar una bandera de España de la iglesia o algo así, como que era su forma de decir que no pertenecía a eso en lo que se estaba metiendo", relata el artista, tras lo que Évole le pregunta si "era una bandera del águila". "No, pero la bandera de España siempre ha sido un símbolo complejo", reconoce 'Pucho'.

En este sentido, el compositor confiesa que para él, de pequeño, y sin que él lo quisiera, la bandera de España era "algo agresivo". "¿Y qué te ha hecho reconciliarte con la bandera?", le pregunta entonces el presentador, a lo que C. Tangana responde: "Cuando he estado en Latinoamérica y de repente he visto que en el aeropuerto ponen las banderas de España al lado del idioma, ves, de repente, que está vacía de significado político, y solo significa que si lees, lo vas a entender".