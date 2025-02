Eduard Fernández confiesa el papel que más le ha marcado: "Hablaba con él y me ponía a llorar"

Eduard Fernández comenta con Jordi Évole "lo más bonito" de su profesión, que para él es "conocer historias e informarte de cosas que no te hubieran interesado". En su caso, el papel que más le ha impactado hacer fue el de Pere Casaldàliga, conocido como el obispo de los más pobres en Brasil.

"Le conocí, fui a Brasil, tuve que hacer de él (en la serie 'Descalzo sobre la tierra roja'). Era muy sencillo y muy normal", confiesa. Tanto le sorprendió que llegaba a "ponerse a llorar" después de hablar con él, encuentros en los que le soltaba "frases lapidarias".

Una de esas frases que más le marcó fue: "Has de ser radical". "Me confesé con él, nunca me había confesado. Él tampoco le dio mucha importancia. A lo de la iglesia no le da mucha importancia. De la Sagrada Familia dijo: 'Mira, el día que no haya hambre en el mundo la seguís construyendo, hasta entonces...", añade.