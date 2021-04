La periodista Cristina Pardo ha preguntado al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el 'popular' Enrique Escudero, si se sentiría cómodo compartiendo Gobierno con Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la región. El político del Partido Popular ha respondido pidiendo a los madrileños un "apoyo mayoritario para gobernar en libertado, con un Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso".

Cuando la presentadora de Liarla Pardo ha insistido cuestionando a López si no cree que "los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles son sus intenciones después de las elecciones", y para saber si el PP está dispuesto a pactar con Vox, el político ha contestado: "Como aspiramos a tener el apoyo mayoritario, no especulamos. Pedimos que nos voten para poder gobernar en solitario". A estas afirmaciones ha respondido tajante la periodista: "No se puede especular con unas cosas sí y con otras no", recordando a López que ha dicho que no pactaría con Podemos, pero "no es igual de tajante para responder sobre Vox".