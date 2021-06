Pablo Alborán, que ha acudido a Liarla Pardo por la presentación del 'Tour Vértigo 2021', ha hablado sobre el parón que hizo en su carrera musical cuatro años después de comenzarla. Cristina Pardo se ha interesado por saber cómo se dio cuenta de que tenía que parar, qué era lo que le pasaba, y cómo se dio cuenta de que ya debía volver, unas preguntas a las que el artista responde en este vídeo.

"Estaba en un escenario y me di cuenta de que todo se está automatizando, y yo soy una persona que me gusta conectar con la gente, soy una persona sensible. Entonces, en el momento en el que te subes a un escenario y lo que estás contando pierde sustancia, te das cuenta de que algo está pasando", ha confesado, tras lo que ha contado qué fue lo que hizo volver "con más fuerza que nunca".