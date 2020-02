Gloria Serra ha mostrado su indignación en Liarla Pardo con "la política que se futboliza por la parte chunga del fútbol, la parte espectacular de ese fútbol que a los que les gusta el fútbol tampoco les gusta". Y como ejemplo, ha puesto "cuando un entrenador mira a otro y se tiran tres horas hablando de eso". "Al final se convierte en un programa malo del corazón, se convierte en la espuma", ha criticado.

"Odio cuando la política se convierte en espuma y hay política o periodismo de declaraciones. Se futboliza en ese sentido, en la parte de han llenado toda la semana de periódicos deportivos (las semanas que no hay nada) con cuatro chorradas. Es lo mismo", ha argumentado la presentadora de Equipo de Investigación, añadiendo que a ella eso le parece "una falta de respeto".

"A los políticos les pagamos para que hagan nuestra vida mejor"

"En el fútbol lo puedo entender porque es un espectáculo y vamos a divertirnos, incluso a divertirnos con chorradas, pero en política no. A esta gente le pagamos para que hagan nuestra vida mejor o para que controlen a los que están gobernando si no son lo que nos gustan", ha defendido la periodista que ha criticado que le parece "que está totalmente fuera de lugar que se dediquen a hablar de 'espumitas'". "Yo creo que esto no lo debemos tolerar", ha manifestado.

En esta línea, ha presentadora ha opinado que "lo que ocurre es que se descarnan demasiado" "Yo puedo llegar a entender que si quieres aplicar tus políticas y tienes unos ideales, la manera de aplicarlos es conseguir el poder, entiendo que haya una lucha por el poder. El problema es cuando la lucha por el poder es la única cosa que hay o al menos la única cosa que nos transmiten", ha lamentado Serra.

"En Cataluña, si quitáramos el factor lucha por el poder entre ERC y JxCat, la política habría sido distinta"

Gloria Serra ha destacado que se ha vivido "mucho de eso en Cataluña". "En Cataluña si quitáramos el factor lucha por el poder entre ERC y JxCat, la política habría sido distinta. Ese factor ha distorsionado complemente los actos de los políticos que nos han afectado a todos", ha expresado la periodista, quien ha afirmado: "Si quieres el poder solo porque parece que quieres colocarte a ti y a tus mejores amigos, no me interesas nada, tienes que darme algo más".