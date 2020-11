Cristina Pardo ha entrevistado a Alaska y Bibiana Fernández con motivo del estreno de 'La última tourné' en el Teatro Calderón. En un momento dado de la entrevista estaban hablando sobre la cancelación de los conciertos de Alaska por la pandemia, cuando Bibiana Fernández ha comentado que "Whitney Houston no tiene problema" porque actúa "en forma de holograma". "Ha vuelto después de muerta, algo que no ha hecho ni el Cid Campeador", ha apostillado Bibiana.

"Lo digo porque a veces lo de los testamentos no se sabe. Pero igual si lo dejo aquí dicho igual tiene valor legal. No me hagáis un holograma si me muero. No nos pongáis a cantar con gente que yo no quería cantar", ha manifestado Alaska, a lo que Bibiana ha respondido: "No porque además vete a saber cómo nos sacan".

Además, Bibiana Fernández ha dicho que tampoco quiere estar en el Museo de Cera y ha explicado el motivo: "Cada vez que veo que falla un príncipe lo sacan para hacer velas y a mí se me ponen los pelos de punta; yo para hacer velas no, si quieren que las hagan con otra".

Este momento distendido ha llegado justo después de que Pardo le haya preguntado a Alaska sobre sus conciertos, a lo que la cantante le ha respondido que han "anulado todos los de este año". "Esperamos arrancar en abril de 2020, pero hoy en día todo es 'creo que'. La idea es retomarlos el año que viene, aunque parece ser que quizás de otra porque los formatos quizás serán distintos por la gente que puedes meter, pero ni siquiera sabemos si va a ser una realidad", ha expresado.