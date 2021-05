David Bustamante, que llegó a perder 26 kilos de golpe en un momento de su vida, ha contado en Liarla Pardo que tuvo una época en la estaba triste y confundía "el estrés y la ansiedad con el apetito voraz", algo que después le hacía sentirse "peor". "Llegó un momento donde me miré al espejo y no me reconocí, y yo soy coqueto y me gusta verme bien", ha expresado, a lo que ha añadido que estuvo en un "círculo del que cuesta mucho salir".

Sin embargo, afortunadamente consiguió superar aquel momento de tristeza y ansiedad: "Al final uno tiene que parar, saber dónde quiere llegar y poner remedio. Cuesta, pero la recompensa siempre es buena por haber conseguido un objetivo. Esa satisfacción de decir que vas a hacerlo y tener las narices y la fuerza de conseguirlo es una gran victoria", ha manifestado el artista, que no ha podio evitar emocionarse.

En lo referente a la presión que sientes los personajes conocidos sobre la imagen, el artista ha expresado que "no es agradable porque uno se siente juzgado de una forma dañina". "La gente muchas veces es cruel y las redes sociales son un despropósito; la gente paga sus frustraciones en dianas equivocadas y maltrata muchas veces a las personas públicas", ha lamentado.

En este sentido, Bustamante ha recordado que "todo el mundo tiene un espejo en casa", por lo que "no hace falta decirle a nadie nada sobre su peso". "Tendrá sus por qué, sus depresiones, sus ansiedades o tristezas. ¿Qué sabemos del otro para juzgarlo simplemente por una estética? Lo importante es lo que seas tú por dentro", ha defendido.