Sara Ramos presenta su sección del semáforo, en donde muestra en el plató de La Roca varias de las polémicas surgidas en los últimos días. Por ejemplo, la confesión de Juanma Castaño al decir que no sabía el curso en el que estudiaban sus hijos: "Es que me lío" reconocía a David Broncano en el plató de La Resistencia.

"Juanma Castaño es un fenómeno", defiende Juan del Val, que afirma que "el saber cuál es el curso al que va tu hijo no significa que estés más interesado ni no saberlo significa que te importe menos". "Parece que no, pero te importa lo mismo que si sabes a qué curso van", destaca Nuria Roca mientras Juan del Val reconoce que para gente de determinada edad el cambio de nombre en los cursos es lioso.