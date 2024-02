Nativel Preciado ha afirmado en La Roca que "el refrán de 'la avaricia rompe el saco' no se cumple casi nunca", ya que, según ha dicho, "no hay nadie más avaricioso que los bancos". "Cuando oyes hablar a los presidentes o presidentas de las entidades bancarias parece que se han ganado esos beneficios tan extraordinarios con el sudor de su frente y con su esfuerzo, pero resulta que no, que es un maná que les ha caído del cielo", ha criticado Preciado.

Además, la periodista ha añadido que "se los han ganado quitando cajeros, echando a empleados y con subidas de los tipos de interés". Por ello, ha defendido que "hay que obligarles a que cumplan con el mínimo, que es que la gente pueda ir a un banco y sacar dinero de un cajero".