Contrató a una doula: "Me recomendaron no hacerme analíticas durante el embarazo"

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN | 'LAS DOULAS'

'Equipo de Investigación' habla con una mujer que recurrió a varias doulas. Cuenta su experiencia con las doulas, aunque prefiere conservar el anonimato. Asegura que la doula le recomendó no hacerse analíticas durante el embarazo, no hacerse ecografías ni visitar al ginecólogo. "Te indican incluso la ropa que te puedes poner o no durante el embarazo". Los sanitarios denuncian que las doulas consiguen que las embarazadas acaben dependiendo de ellas. "Me recomendaron que me separara de mi marido y que no hablara con mis padres".