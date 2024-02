"Este señor es un gran es un gran imitador", advierte sobre el falso lama de Murcia una antigua seguidora. La mujer, que prefiere ocultar su identidad, ofrece su testimonio en Equipo de Investigación: "No sabe de nada lo que enseña. Me acuerdo de una vez que nos contó que él los libros no los necesitaba leer, sino que se pasaba la hojas por encima y así obtenía el conocimiento".

'Trascendencia Total', el nombre con el que se presentaba José Manuel Cánovas, aseguraba haberse formado en Dharamsala, una ciudad del norte de la India situada en la falda del Himalaya. Solía decir que había recibido enseñanzas del propio Dalai Lama en la universidad más importante de Dharamsala.

Por las aulas de este centro pasan todos aquellos que desean recibir formación budista. El director, Passang Tsering, recibe a los reporteros del programa. Disciplinas como el estudio en profundidad del tibetano, filosofía y pensamiento crítico, son algunas de las materias que se imparten. Tsering confirma que José Manuel Cánovas no figura en los archivos del centro, por lo que nunca estudió allí.