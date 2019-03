Los problemas de los niños de Madrid en el inicio de curso

Promesas incumplidas

Los niños del barrio de Las Tablas (Madrid) pensaban que este curso iban a estrenar su nuevo instituto, pero no ha sido así porque no se han terminado las obras a tiempo. Su caso no es una excepción, sino que hay casi 10.000 niños en Madrid que han empezado el curso sin centro al que acudir o con su colegio en obras, según CCOO.