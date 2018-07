Las trampas del PP sobre su pérdida de grupo parlamentario en Cataluña

Xavier García Albiol, en Espejo Público | antena3.com

Carlos Orquín / @corquinor El Partido Popular está asimilado sus resultados electorales en Cataluña. Muchos dirigentes de la formación han analizado en público y admitido que obtener 4 representantes en el Parlament es un muy mal resultado durante esta semana. La polémica añadida es que Ciudadanos se ha negado a cederles temporalmente uno de sus 36 escaños para que el PP pudiera formar grupo parlamentario propio y no tener que compartir asiento en el Grupo Mixto con la CUP, la formación anticapitalista con la que no encuentra demasiada sintonía política. El reglamento de la Cámara exige un mínimo de cinco escaños para formar un grupo propio. Así, varios dirigentes del PP llevan días arremetiendo contra el partido de Albert Rivera en público por este hecho. El líder popular catalán, Xavier Garcia Albiol, explicaba este miércoles en el programa Espejo Público de Antena 3 que si Ciudadanos no cede un diputado provisionalmente, “lo que están debilitando no es al partido popular, sino al constitucionalismo”, porque “lo que no se está permitiendo es que un partido constitucionalista pueda estar en todas las comisiones del Parlament, —donde se debate el día a día—, no podrá estar en la reunión de la permanente, que no se pueda llevar a cabo las sesiones de control al president de la Generalitat y al Gobierno de Cataluña”. Otros dirigentes populares como Alicia Sánchez-Camacho han añadido que “dejar sin grupo al PP significa que los independentistas tendrán mayoría absoluta de las comisiones”, ha explicado la diputada en su cuenta de Instagram este jueves. Sin embargo, las quejas del PP encuentran algunas lagunas. El Parlament de Cataluña permite desde 2012 la creación de subgrupos parlamentarios —siempre que tengan un mínimo de 3 diputados—, según consta en el Artículo 30. Este cambio se impulsó precisamente porque en esa legislatura el Grupo Mixto lo componía Ciudadanos —3 diputados—y Solidaritat per la Independència, con Joan Laporta al frente, con otros tres. El reglamento, en el artículo 30, dice claramente que los subgrupos tienen capacidad para ejercer las mismas iniciativas legislativas que los grupos. Con todo, ¿puede el PP estar en todas las comisiones? Es verdad que, si no tiene grupo parlamentario, al Grupo Mixto solo le corresponderá un diputado por comisión. Por tanto, tendrán que repartirse las comisiones entre los dos partidos y tiene preferencia para elegir el que ha obtenido más votos dentro del grupo, que en este caso es la CUP. Ese reparto implica que el PP esté, por ejemplo, unos meses en las comisiones, y otros meses la CUP. Aún así, Arrimadas ha dicho este jueves en TV3 que promoverá que el PP pueda participar en todas las decisiones que sean posible. El partido explica a El Objetivo que puede promover, por ejemplo, un cambio de reglamento para que los subgrupos puedan participar en las comisiones al mismo tiempo, por lo que en este caso, el argumento del PP es VERDAD A MEDIAS.

¿Podrá estar el PP en la Diputación permanente? Este órgano funciona como una comisión y por lo tanto, la tendrá que negociar con la CUP. El Parlament explica que es la Mesa y la Junta de Portavoces en cualquier caso la que decidirá quién la forma y con qué orden y el cualquier caso tendría voz, pero no voto. Por lo tanto esta afirmación es VERDAD.

¿Perderían los independentistas la mayoría en las comisiones si el PP no tiene grupo parlamentario? El Parlament contempla comisiones de 19, 21 o 23 diputados y será la Mesa la que decidirá finalmente la cantidad. En cada comisión se traslada el peso de cada partido según el sistema proporcional de la Ley d’Hont o de mayores restos, dependiendo de si se garantiza que estén todos los grupos o no. Si el PP no tiene grupo parlamentario, el grupo mixto tendría un representante en cada comisión, pero como se las tienen que repartir entre el PP y la CUP, habrá mayoría independentista en las comisiones en las que esté la CUP y en el resto no. Con grupo parlamentario popular, automáticamente la CUP estaría representada también con un diputado adscrito al Grupo Mixto. Así, en todas las comisiones parlamentarias habría mayoría independentista. El PP considera que esto no será siempre así porque la CUP no votaba automáticamente lo mismo que Junts pel Sí en la pasada legislatura, pero aún así, como es un partido independentista, que es a lo que alude la afirmación de Sánchez-Camacho, el argumento es FALSO.

Volviendo a Albiol, la afirmación del dirigente terminaba con una reflexión general que decía literalmente: “No se puede llevar a cabo las sesiones de control al president de la Generalitat y al Gobierno de Cataluña”. En el entorno del dirigente popular explican que Albiol se refiere a que es el PP el que no podrá ejercer al 100% su labor de control. Es evidente que las sesiones de control al Gobierno se podrán celebrar. El artículo 161.3 establece que cada grupo tiene derecho a una pregunta parlamentaria, por lo que el PP tendrá que repartirse las preguntas orales con la CUP y esto podría hacer que el PP solo preguntase al Gobierno cada dos sesiones. Pero con una lectura flexible por parte de la Mesa, ambos partidos podrían hacer uso de la palabra dentro del tiempo que le corresponde al Grupo Mixto. Es decir, la actuación del PP en el Parlament se va a ver limitada, pero en ningún caso pierde su capacidad para ejercer oposición y control al Gobierno, tal y como afirmaba Albiol. Y esto se debe, en última instancia, a que los resultados del PP son malos, y no a que Ciudadanos no les ceda un diputado. Por tanto, su afirmación es FALSA.

FUENTES:

- Parlament de Catalunya

- Reglamento del Parlament de Catalunya

- PP

- C's

Publicidad