¿Cuántas veces ha mentido Donald Trump en su primer discurso como presidente en el Congreso?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado su primer discurso presidencial ante el Congreso. Fiel a su forma de ser, el primer mandatario estadounidense ha tirado de datos y cifras para avalar sus propuestas más estrambóticas: la construcción del muro con México, más presión sobre las fronteras, el “colapso” que ha supuesto el Obamacare….

Por ese motivo, los factcheckers de los principales medios del país – CNN, the Washington Post-, de medios extranjeros -como the guardian- y medios especializados en el fact-checking -como politifact- se han puesto manos a la obra para contrastar en directo las palabras de Trump. Y no ha sido en vano: las mentiras y las medias verdades del magnate estadounidenses no han sido precisamente pocas.

Por ejemplo, según Donald Trump, desde su elección como presidente, empresas importantes del mundo de la automoción, como Ford, Fiat o General Motors, “han anunciado que invertirán miles y miles de millones de dólares en el país y que crearán decenas de miles de nuevos empleos americanos”. Lo cierto -como explica el Washington- es que estas empresas tomaron la decisión de invertir en el país antes de que llegara Trump a la Casa Blanca. El director de Ford, Mark Fields, explicaba que su decisión de cerrar las fábricas en México respondía a que la demanda de coches pequeños había caído.

Este es solo un ejemplo de los muchos factchecks que los medios americanos han tenido que verificar durante la hora en la que ha durado su discurso.