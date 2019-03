Cospedal miente al asegurar que el PSOE no condena la violencia en Gamonal

PRUEBA DE VERIFICACIÓN

María Dolores de Cospedal lamentaba en rueda de prensa que el PSOE no hubiera condenado los disturbios en el barrio burgalés de Gamonal. "El PSOE no ha querido condenar los actor violentos de Gamonal", aseveraba. No es cierto. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos afirmaba tajantemente: "Nosotros estamos en contra de la violencia. La condena de estos incidentes la hemos hecho todos desde el principio". No era el único que rechazaba estos incidentes. Óscar López, número 3 del PSOE, hacía lo propio la misma mañana que Cospedal pedía la mencionada censura.