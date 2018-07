Ciudadanos afirma que Junts Pel Sí y la CUP aprobaron una moción para desobedecer al estado Español

El pasado jueves 21 de abril, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, concedía una entrevista en Telecinco y la líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, hacía lo propio en Onda Cero. En sus intervenciones, ambos políticos se refirieron a una moción presentada por la CUP y Junts Pel Sí y votada en el Parlament de Cataluña el 7 de abril. Las palabras exactas de Albert Rivera fueron: “(…) Las CUP aprobaron hace poco una moción de desobediencia a las leyes, que los Mossos d'Esquadra no cumplieran la ley (…)”. En la misma línea, Inés Arrimadas expuso: “El pleno pasado (las CUP) aprobaron una moción, por cierto apoyada también por Junts Pel Sí, firmada y transaccionada juntos, que decía que los Mossos d’Esquadra no tenían que cumplir con los requerimientos de la Audiencia Nacional o que los cargos públicos no tenían que cumplir con los requerimientos de las instituciones españolas”.

Ambos políticos se refirieron a la moción que presentó la CUP junto a Junts Pel Sí el 18 de marzo y que el Parlament votó el pasado 7 de abril. Dicha moción se llama “Moció subsgüente a la interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional”, contaba con 8 puntos y su objetivo era ratificar la hoja de ruta del Parlament hacía la ruptura con España.

Es cierto, tal y como alegaban Rivera y Arrimadas, que hay dos puntos de la moción que instaban a la desobediencia. En concreto se trataban de los puntos 3 y 4. El primero de ellos expresaba: “Alentar a los cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones no democráticas del Estado español”. El punto 4, por su parte, decía: “Instar al Gobierno (…) a desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional relativos al proceso de desconexión de España y, en consecuencia, que el cuerpo de Mossos d’Esquadra no los ejecute como policía judicial”.

Sin embargo, y aunque estos dos puntos de desobediencia estaban inicialmente en la moción, a la hora de votarla en el Parlament, el grupo de Junts Pel Sí pidió una votación separada de los mismos.

El resultado de la votación separada de esos puntos fue el siguiente: el punto 3 se desestimó con los votos en contra de Ciudadanos, PSC y PPC y la abstención de Junts Pel Sí y el punto 4 también se rechazó con los votos en contra de Ciudadanos, PSC, PPC y Junts Pel Sí. Solo la CUP votó a favor de ambos.

Es cierto que la moción presentada por la CUP se aprobó; pero los dos puntos de desobediencia a los que, en concreto, hacían referencia Albert Rivera e Inés Arrimadas se desestimaron finalmente.

Por lo tanto, podemos decir que las declaraciones de Albert Rivera e Inés Arrimadas acerca de que “se aprobó una moción en el Parlament que decía que los Mossos D’Esquiada no tenían que cumplir con los requerimientos de la Audiencia Nacional o que los cargos públicos no tenían que cumplir con los requerimientos de las instituciones españolas” son ENGAÑOSAS.